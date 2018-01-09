Masa tenisçiler, Türkiye’de başarılı

Özgün Öztürk ile Hüseyin Durmaz, Türkiye’de düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Büyükler Şampiyonası’nda çiftler klasmanında büyük başarıya imza attı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) masa tenisi sporcuları, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Büyükler Şampiyonası’nda çiftler klasmanında büyük başarıya imza attılar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, GAÜ’nün 2017 yılını başarıyla tamamlamasının ardından, 2018 yılına da, Masa Tenisi alanında aldıkları büyük başarı ile girdiklerini söyledi. Doğgün, “Türkiye Masa Tenisi Ferdi Büyükler” şampiyonasında, çiftler yarışmalarında GAÜ Masa Tenisi sporcularından Özgün Öztürk’ün; İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yarışan Batuhan Ilıcak ile çift olarak yarıştıklarını ve Final karşılaşmasına kadar yükselerek, Türkiye olimpiyat sporcuları olan Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz ile çıktıkları maçı kaybederek 2.’lik ödülünü aldıklarını belirtti. Diğer yandan, GAÜ sporcusu Hüseyin Durmaz ise, İstanbul Büyükşehir Beldiyesi adına yarışan Gencay Menge ile çift olarak yarıştıkları maç sonucunda 3 oldu.

Türkiye Masa Tenisi Büyükler Şampiyonası Çiftler:

1- İbrahim Gündüz -Talha Yiğenler (Beşiktaş)

2- Özgün Öztürk (GAÜ) - Batuhan Ilıcak (İBB)

3- Hüseyin Durmaz (GAÜ) -Gencay Menge (İBB)