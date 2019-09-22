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Masa tenisçiler, Ersin Örek'i andı

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Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvasında Çift Erkeklerde Eser Erenler-Cemal Kara ikilisi, Çift Karmalarda ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi şampiyonluğa ulaştılar

Masa tenisçiler, Ersin Örek'i andı
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Bu yıl 18.si düzenlenen Ersin Örek Çiftler ve Karmalar Anı Turnuvası dün sabah 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun, maçların oldukça çekişmeli ve seyir zevkinin yüksek olduğu turnuva sonucunda Çift Erkeklerde Eser Erenler-Cemal Kara ikilisi, Çift Karmalarda ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi şampiyonluğa ulaştılar.

Turnuva sonrasında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Ersin Örek’in eşi Emine Tanju Örek’e plaket takdim etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Ersin Örek’in eşi, kızları, kardeşi ve diğer aile fertleri takdim etti. Turnuvada derece alan isimler ise şu şekilde;

Çift Erkekler

1.Eser Erenler - Cemal Kara

2.İbrahim Pekdoğan - Güzey Aknar

3.Mehmet Deveci - Sertaç Savim

3.Ercem Ruhluer - Bekir Bekiroğulları

Çift Karmalar

1.Elif Töre - Cemal Kara

2.Kezal Akçatepe - Dinç Türeray

3.Yağmur Aktunç - Hasan Bekiroğulları

3.Sude Köknel - Bekir Bekiroğulları

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