banner107
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
51 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
64 0
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
9 0
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
11 0
Hamitköylüler piknikte buluştu
Hamitköylüler piknikte buluştu
54 0
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
22 0
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
60 0
Kaportacı kundakçıları yakalandı
Kaportacı kundakçıları yakalandı
29 0
banner82
banner147

Masa tenisçiler, Değirmencioğlu'nu ziyaret etti

banner27

Masa tenisçiler, Değirmencioğlu'nu ziyaret etti
banner192

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, federasyon yöneticilerini ve hem Türkiye’de, hem de uluslararası arenada başarılı olup dereceye giren masa tenisi sporcularını kabul etti.

Masa Tenisi Federasyonu’nun son çalışmaları ve uluslararası federasyona üyeliği ile ilgili son durumun ele alındığı ziyarette, Masa Tenisi’nin daha da geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Ziyarette söz alan Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, Spor Dairesi ile gayet uyumlu ve güzel bir işbirlikleri olduğunu ve özellikle dışa açılım konularında kendilerine sağladığı imkanlar ve yardımlarından ötürü Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, ülkede 32 tane spor federasyonu bulunduğunu, eldeki imkanlar doğrultusunda her federasyona katkıda bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Kendilerinin kimseyle şahsi olarak bir sorunlarının olmadığını dile getiren Değirmencioğlu, bu göreve ülke sporuna hizmet verebilmek için getirildiğini ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurguladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.