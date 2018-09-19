Masa tenisçiler, Değirmencioğlu'nu ziyaret etti

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, federasyon yöneticilerini ve hem Türkiye’de, hem de uluslararası arenada başarılı olup dereceye giren masa tenisi sporcularını kabul etti.

Masa Tenisi Federasyonu’nun son çalışmaları ve uluslararası federasyona üyeliği ile ilgili son durumun ele alındığı ziyarette, Masa Tenisi’nin daha da geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Ziyarette söz alan Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, Spor Dairesi ile gayet uyumlu ve güzel bir işbirlikleri olduğunu ve özellikle dışa açılım konularında kendilerine sağladığı imkanlar ve yardımlarından ötürü Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, ülkede 32 tane spor federasyonu bulunduğunu, eldeki imkanlar doğrultusunda her federasyona katkıda bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Kendilerinin kimseyle şahsi olarak bir sorunlarının olmadığını dile getiren Değirmencioğlu, bu göreve ülke sporuna hizmet verebilmek için getirildiğini ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurguladı.