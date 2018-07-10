Mağusa kortlarında 12 yaş Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında düzenlenen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 12 yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası sonuçlandı.

GMBTK kortlarında gerçekleşen turnuvaya Türkiye'den ve yurt içinden katılımın olduğu turnuva çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmaların ardından kupa töreni ile tamamlandı.

Maçların ardından oluşan sıralama sonuçları belli oldu.



12 Yaş Kızlar:

1- NADİR ÇINARLILI

2- SELİN ÖNAL

3- İPAR ŞENOL



12 Yaş Erkekler:

1. GRUP

1- AREN BAYBARS

2- BATUR EVRE

2. GRUP

1- İBRAHİM CAN ARABACI

2- DORUK DOLMACI