Mağusa'da anlamlı etkinlik

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü,İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ile düzenlediği 5. farkındalık gününü gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz kromozom saymayanlardanız; bilinci ile gerçekleştirilen günde gençlerimiz ile tenis oynayıp sohbet etmenin, onları mutlu etmenin ne kadar önemli bir görev olduğunu vurgulamak istedik. Bu özel güne destek verip katılan KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu'na ve sponsor Cihat Kasapoğlu'na hassasiyetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz."