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Mağusa Belediyesi namağlup

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Ciddi Home Tenis Ligi 7. hafta maçları oynanırken, Girne Amerikan Üniversitesi’ni mağlup eden Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü, yenilgisiz liderliğini sürdürdü

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Mağusa Belediyesi namağlup
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 7. hafta karşılaşmaları 23 Aralık Pazar günü oynandı.

Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında oynanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşmasını konuk ekip Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü son maça kadar çok çekişmeli ve heyecanlı maçlar sonucu 4-5’lik üstünlükle tamamladı. Söz konusu sonucun ardından Mağusa Belediyesi ligdeki yenilgisiz lider unvanını korumayı başardı. Doğu Akdeniz Üniversitesi tenis kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşılaşmasını Lefkoşa Şehir Kulübü 3-6 kazanırken, maçta zevkli ve heyecanlı mücadeleler oldu.  Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) karşılaşmasını Girne Belediyesi Tenis Kulübü 3-6’lık skorla haftayı kazanarak kapadı.

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