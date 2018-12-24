Mağusa Belediyesi namağlup

Ciddi Home Tenis Ligi 7. hafta maçları oynanırken, Girne Amerikan Üniversitesi’ni mağlup eden Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü, yenilgisiz liderliğini sürdürdü

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 7. hafta karşılaşmaları 23 Aralık Pazar günü oynandı.

Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında oynanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşmasını konuk ekip Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü son maça kadar çok çekişmeli ve heyecanlı maçlar sonucu 4-5’lik üstünlükle tamamladı. Söz konusu sonucun ardından Mağusa Belediyesi ligdeki yenilgisiz lider unvanını korumayı başardı. Doğu Akdeniz Üniversitesi tenis kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşılaşmasını Lefkoşa Şehir Kulübü 3-6 kazanırken, maçta zevkli ve heyecanlı mücadeleler oldu. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) karşılaşmasını Girne Belediyesi Tenis Kulübü 3-6’lık skorla haftayı kazanarak kapadı.