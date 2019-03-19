Liderin yenilgisizliği sürüyor

Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 10. hafta karşılaşmaları karşılaşmalar ile tamamlanırken lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün yenilgisizliği devam etti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 10. hafta karşılaşmaları geçtiğimiz Pazar oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Haftanın önemli karşılaşmalarından olan ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün (GMBTK) Lefkoşa Şehir Kulübü’nü (LŞK) konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6-3 lük skor ile galip gelirken, yenilgisiz liderliğine devam etti. Haftanın diğer heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmasında ise Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) konuk etti. Son maça kadar berabere giden mücadeleyi ev sahibi Gönyeli Tenis Kulübü 5-4’lük skorla kazandı. Haftanın güzel ve zevkli maçlarından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) maçı 6-3 lük skorla Girne Amerikan Üniversitesi’nin galibiyetiyle sonuçlandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ise haftayı bay geçti.