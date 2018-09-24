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Lefkoşa’da tenis heyecanı devam ediyor

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Lefkoşa’da tenis heyecanı devam ediyor
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KKTF Lefkoşa Şehir Kulübü’nde düzenlenen Lefkoşa Open Turnuvası çok zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oluyor.

Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, 28-29 Eylül tarihlerinde final maçlarıyla son bulacak. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
BÜYÜK KADINLAR:
Özay Barutcu / Nergis Lal Menemenci 6/3 2/6 10/8
Ilgın Minel Yiğit / İzem Civisilli 6/4 6/0
Suzan Pakan / Azra Seray Yalkıç 2/6 1/6
BÜYÜK ERKEKLER:
Berke Can Ekinci / Mohamed El Garadıny  4/6 4/6
Avni Avnioğlu / Savaş Esendağlı  6/0 6/0
Mustafa Arifoğlu / Derin Samioğlu 2/6 1/6
Kaan Arkın / Celal Konuklu  0/6 0/6
Zeki Esendağlı / Florin Dimitrie Sorodoc 0/6 0/6
Yalın Doğasal / Şevki Öksüzoğulları  0/6 1/6
Mustafa Mehmet Zorba / Barış Örek 6/2 6/1
Avni Avnioğlu / Derin Samioğlu     6/3 7/5
30+ KADINLAR:
Kadriye Debreli / Nina Ratib  6/1 6/0
Meryem Birkan / Mine Altay 6/2 6/0
Şafak Güzoğlu / Nina Ratib 6/0 6/0
Meryem Birkan / Kadriye Debreli 6/3 6/0
Nina Ratib / Mine Altay 1/6 0/6
Kadriye Debreli / Mine Altay 4/6 6/1 10/4
35+ ERKEKLER:
Dimitri Cebotari  / Burak Gazi     6/3 7/6
Orhan Şevket / Hüseyin Karasu  6/1 6/1
40+ KADINLAR:
Özlem Uçkaç Boranhan / Sevşen Dandana Özcerce  4/6 2/6
Betül Gökay / Sevşen Dandana Özcerce  1/6 6/7
Özlem Uçkaç Boranhan / Betül Gökay  7/5 6/4
45+ ERKEKLER:
Çağakan Kansu / Murat Şahin  6/0 6/1
Reşat Yüksel / Hakkı Emre Laçinler 2/6 3/6
Zafer Hıdıroğlu / Hakan Uluç  6/1 6/0
Orhun Doğasal / Börte Kağan Barlasoğlu 6/2 6/0
Orhan Şevket / Çağakan Kansu  6/3 6/4
Zafer Hıdıroğlu / İlhan Altay  7/5 7/5
Orhun Doğasal / Özge Samioğlu  6/2 7/6 

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