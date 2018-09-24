Lefkoşa’da tenis heyecanı devam ediyor

KKTF Lefkoşa Şehir Kulübü’nde düzenlenen Lefkoşa Open Turnuvası çok zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oluyor.

Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, 28-29 Eylül tarihlerinde final maçlarıyla son bulacak. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR:

Özay Barutcu / Nergis Lal Menemenci 6/3 2/6 10/8

Ilgın Minel Yiğit / İzem Civisilli 6/4 6/0

Suzan Pakan / Azra Seray Yalkıç 2/6 1/6

BÜYÜK ERKEKLER:

Berke Can Ekinci / Mohamed El Garadıny 4/6 4/6

Avni Avnioğlu / Savaş Esendağlı 6/0 6/0

Mustafa Arifoğlu / Derin Samioğlu 2/6 1/6

Kaan Arkın / Celal Konuklu 0/6 0/6

Zeki Esendağlı / Florin Dimitrie Sorodoc 0/6 0/6

Yalın Doğasal / Şevki Öksüzoğulları 0/6 1/6

Mustafa Mehmet Zorba / Barış Örek 6/2 6/1

Avni Avnioğlu / Derin Samioğlu 6/3 7/5

30+ KADINLAR:

Kadriye Debreli / Nina Ratib 6/1 6/0

Meryem Birkan / Mine Altay 6/2 6/0

Şafak Güzoğlu / Nina Ratib 6/0 6/0

Meryem Birkan / Kadriye Debreli 6/3 6/0

Nina Ratib / Mine Altay 1/6 0/6

Kadriye Debreli / Mine Altay 4/6 6/1 10/4

35+ ERKEKLER:

Dimitri Cebotari / Burak Gazi 6/3 7/6

Orhan Şevket / Hüseyin Karasu 6/1 6/1

40+ KADINLAR:

Özlem Uçkaç Boranhan / Sevşen Dandana Özcerce 4/6 2/6

Betül Gökay / Sevşen Dandana Özcerce 1/6 6/7

Özlem Uçkaç Boranhan / Betül Gökay 7/5 6/4

45+ ERKEKLER:

Çağakan Kansu / Murat Şahin 6/0 6/1

Reşat Yüksel / Hakkı Emre Laçinler 2/6 3/6

Zafer Hıdıroğlu / Hakan Uluç 6/1 6/0

Orhun Doğasal / Börte Kağan Barlasoğlu 6/2 6/0

Orhan Şevket / Çağakan Kansu 6/3 6/4

Zafer Hıdıroğlu / İlhan Altay 7/5 7/5

Orhun Doğasal / Özge Samioğlu 6/2 7/6