Lefkoşa Veteranları, Macaristan’da şampiyonaya katılacak

Macaristan’da 1 – 6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonasına, Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği de katılacak.

Fadıl Olguner, Zekai Soyadlı ve Mehmet Sedat’tan oluşan Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği üyeleri, Güney Kıbrıs’ın turnuvaya katılımlarında yaptıkları itirazları sonrasında çalışma başlatarak, Türkiye’nin de katkısıyla itirazları boşa çıkardılar.

Uluslararası Veteran Masa Tenisi Dernekler Topluluğunun, Avrupa Veteran Masa Tenisi Federasyonu çatısı altına girmesinden sonra Güney Kıbrıs ve Yünanistan’a, sporcularımızı engelleme şansı çıkmasına rağmen, Uluslararası Veteran Masa Tenisi Dernekler Topluluğu başkanı Savaş Ertufan’ın destekleri ile bu enlleme çalışmaları boşa çıktı.