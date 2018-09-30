Lefkoşa veteranları beşincilikle yetindi

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) yıllık faaliyet programında bulunan ve Antalya’da yapılan “24.Antalya Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası”nda 60 + çiftler mücadelesinde Lefkoşa veteran çiftleri beşinci oldu.

Antalya'da dün sona eren 31 ülkeden 350 veteran masa tenisçinin katılımı ile adeta bir mini Dünya şampiyonasını andıran turnuvada, Fadıl Olguner ve Osman Boranhan’dan oluşan çift erkeklerimiz çiftlerde turnuva beşincisi oldular. Çiftin aldığı maç sonuçları şöyle:

Olguner-Öznoranlar (KKTC)- Cawser-Hurst Çiftı(İngiltere):3-0

Olguner-Özboranlar (KKTC)-Cartık-Dunajcik(Cezayir):3-0

Olguner-Öznoranlar (KKTC)-Skrebnew-Cruuka çifti(İsviçre):3-0

Olguner-Öznoranlar (KKTC)-Galus-Dudasik(Rusya):1-3