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LAÜ ve GAÜ, namağlup şampiyon

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Masa Tenisi Yıldızlar Ligi sona ererken, Lefke Avrupa Üniversitesi erkeklerde, Girne Amerikan Üniversitesi ise kızlarda namağlup şampiyon oldular

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LAÜ ve GAÜ, namağlup şampiyon
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Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi 14 Kasım Çarşamba akşamı saat 17.00’da oynanan karşılaşmalarla son buldu.

Oldukça keyifli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan ligde, Lefke Avrupa Üniversitesi erkeklerde, Girne Amerikan Üniversitesi ise kızlarda baştan sona önde götürdükleri ligi namağlup şampiyon olarak tamamladılar.

Ligin sona ermesinin ardından oluşan son puan tablosu şu şekilde oluştu;

Yıldız Erkekler Ligi

Takım

O.

P.

1.

LAÜ

14

28

2.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

14

26

3.

Karşıyaka

14

24

4.

YDÜ

14

22

5.

GAÜ

14

20

6.

ASB

14

18

7.

Dumlupınar

14

15

8.

BMTAYD

14

11

                       Yıldız Kızlar Ligi

Takım

O.

P.

1.

GAÜ

6

12

2.

Karşıyaka

6

10

3.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

6

8

4.

YDÜ

6

6
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