LAÜ ve GAÜ, namağlup şampiyon

Masa Tenisi Yıldızlar Ligi sona ererken, Lefke Avrupa Üniversitesi erkeklerde, Girne Amerikan Üniversitesi ise kızlarda namağlup şampiyon oldular

Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi 14 Kasım Çarşamba akşamı saat 17.00’da oynanan karşılaşmalarla son buldu.

Oldukça keyifli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan ligde, Lefke Avrupa Üniversitesi erkeklerde, Girne Amerikan Üniversitesi ise kızlarda baştan sona önde götürdükleri ligi namağlup şampiyon olarak tamamladılar.

Ligin sona ermesinin ardından oluşan son puan tablosu şu şekilde oluştu;