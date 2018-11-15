LAÜ ve GAÜ, namağlup şampiyon

Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi 14 Kasım Çarşamba akşamı saat 17.00’da oynanan karşılaşmalarla son buldu.
Oldukça keyifli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan ligde, Lefke Avrupa Üniversitesi erkeklerde, Girne Amerikan Üniversitesi ise kızlarda baştan sona önde götürdükleri ligi namağlup şampiyon olarak tamamladılar.
Ligin sona ermesinin ardından oluşan son puan tablosu şu şekilde oluştu;
|
Yıldız Erkekler Ligi
|
Takım
|
O.
|
P.
|
1.
|
LAÜ
|
14
|
28
|
2.
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
14
|
26
|
3.
|
Karşıyaka
|
14
|
24
|
4.
|
YDÜ
|
14
|
22
|
5.
|
GAÜ
|
14
|
20
|
6.
|
ASB
|
14
|
18
|
7.
|
Dumlupınar
|
14
|
15
|
8.
|
BMTAYD
|
14
|
11
|
Yıldız Kızlar Ligi
|
Takım
|
O.
|
P.
|
1.
|
GAÜ
|
6
|
12
|
2.
|
Karşıyaka
|
6
|
10
|
3.
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
6
|
8
|
4.
|
YDÜ
|
6
|
6