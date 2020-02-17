LAÜ, Mardin yolcusu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Masa Tenisi Takımı, 21- 23 Şubat 2020 tarihlerinde Mardin’de yapılacak.
TMTF 1. Lig 2 ayak maçları için 20 Şubat Perşembe günü Mardin’e gidiyor.
21 Şubat 2020 Cuma günü oynanacak maçların programı şöyle:
1. Maç LAÜ- Fenerbahçe VMTD, 2. Maç LAÜ -Veteran VTD(İst) 3. Maç LAÜ - Konya Baro
22 Şubat 2020 Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:
4. maç LAÜ/ Yalova Bld Gençlik Spor, 5. Maç LAÜ - FVM Işık Spor 6. maç LAÜ- Çorumspor
23 Şubat 2029 Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:
7. Maç LAÜ -İskenderun VMTD.
8. Maç LAÜ - Masa Tenisi İhtisas (Adana)