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KTSYD Kupası LAÜ ve YDÜ’nün

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Masa tenisinde KTSYD Kupasında Lefke Avrupa Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahipleri oldular

KTSYD Kupası LAÜ ve YDÜ’nün
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Masa tenisinde KTSYD Kupası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda oynanırken, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahipleri oldular.

2018-2019 sezonu büyük erkek ve kadın liglerini ilk iki sırada tamamlayan takımlar arasında oynanan kupa oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.

Erkeklerde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesini mağlup eden Lefke Avrupa Üniversitesi kupayı kazanırken, kadınlarda ise kupayı Girne Amerikan Üniversitesini mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Kazanan takımlara ödüllerini Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan verdiler. Öte yandan federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları, dernek başkanı Burhan Gürkan’a plaket takdim etti.

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