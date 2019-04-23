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Kortun şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

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Kortun şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde şampiyon Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) oldu.

KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde oynanan son karşılaşmalarda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) maçını 5-4 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) kazanırken, Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında oynanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) maçında ev sahibi takım 5-4 galip geldi. Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşmasını 7-2’lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) kazanmayı bildi.

Ligin sonunda şampiyonluğu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü göğüslerken, ikincilik kupası da Lefkoşa Şehir Kulübü'nün oldu.

Tenis Federasyonu yönetimi bu uzun lig maratonu boyunca büyük bir mücadele örneği gösteren tüm lig takımlarını ve tüm oyuncuları tebrik ederken, Ligin ana Sponsoru Ciddi Home 'a ve alt sponsorları Direm Ltd, Çıralı Fırın, Pınar Süt, Meysu ve Ahmet Yeşilada Ltd'e teşekkürlerini sundular.

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