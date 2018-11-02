Kortta lig heyecanı başlıyor

Deplasmanlı olarak oynanacak Ciddi Home Tenis Ligi yarın oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home Tenis Ligi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Deplasmanlı olarak oynanacak ligin ilk devresinin ilk hafta maçlarında yarın Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gönyeli Tenis Kulübü, DAÜ Tenis Kortları’nda, Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Federasyon Kortları’nda, Girne Belediyesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü de Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda karşı karşıya gelecek. Girne Amerikan Üniversitesi ise ilk haftayı BAY geçecek. Bu sezon federasyon tarafından ilk kez uygulamaya konan yabancı oyuncu konusunda kulüplerin transfer ettiği oyuncuların performansları ise merakla bekleniyor.