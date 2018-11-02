banner107
Derbiden notlar
Derbiden notlar
0
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
0
banner82
banner147

Kortta lig heyecanı başlıyor

banner27

Deplasmanlı olarak oynanacak Ciddi Home Tenis Ligi yarın oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak

Kortta lig heyecanı başlıyor
banner192

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home Tenis Ligi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Deplasmanlı olarak oynanacak ligin ilk devresinin ilk hafta maçlarında yarın Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gönyeli Tenis Kulübü, DAÜ Tenis Kortları’nda, Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Federasyon Kortları’nda, Girne Belediyesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü de Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda karşı karşıya gelecek. Girne Amerikan Üniversitesi ise ilk haftayı BAY geçecek. Bu sezon federasyon tarafından ilk kez uygulamaya konan yabancı oyuncu konusunda kulüplerin transfer ettiği oyuncuların performansları ise merakla bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.