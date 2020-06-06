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Kortta heyecan devam edecek

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligini 18 Temmuz Cumartesi günü başlatma kararı aldı

Kortta heyecan devam edecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Liginin yeniden başlama tarihi belirledi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü Federasyona bağlı ligde yer alan kulüpler ile gerçekleşen toplantıda, 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Liginin 18 Temmuz Cumartesi günü başlaması için ortak mutabakata varıldı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, kulüpler ile yaptığı toplantıda KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Liginin önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi Müdürlüğü ile yapılan toplantı sonucunda lige kaldığı yerden devam etme kararı almıştı.

Ligin 8. Haftasının tamamlanmasının ardından, Covid-19 pandemisüreci ile ara verilmek zorunda ligde 8. Hafta sonunda puan durumu şu şekilde;

1- Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

OYNADIĞI MAÇ: 8 PUAN:15

2- Girne Amerikan Üniversitesi

OYNADIĞI MAÇ:7 PUAN:14

3- Lefkoşa Şehir Kulübü

OYNADIĞI MAÇ:7 PUAN:11

4- Doğu Akdeniz Üniversitesi

OYNADIĞI MAÇ:8 PUAN:11

5- Gönyeli Tenis Kulübü

OYNADIĞI MAÇ:8 PUAN:10

6- Pakan Spor Kulübü Derneği

OYNADIĞI MAÇ: 8 PUAN:8

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