Kortlarda sıra geldi finallere

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörlerde gerçekleşen zevkli, çekişmeli karşılaşmaların ardından sırada final heyecanı ve maçları var.

Hürdeniz Cup’ta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER

Şevki Öksüzoğluları / Zeka Başel - Kaan Arkın / İbrahim Ağun6-2 6-2

SENYÖR ERKEKLER 35+

Özgü Samioğlu - Dimitri Cebotarı6-2 6-3

SENYÖR ERKEKLER 45+

Orhun Doğasal - Çağakan Kansu 6-0 2-0 r.t

Necat Yüksel - Mustafa Taşeli6-0 6-4

SENYÖR ÇİFT KADINLAR 40+

Arzu Çağın / Şafak Güzoğlu - Demet Onurlu / Elçin Siğaw.O

SENYÖR ÇİFT ERKEKLER 45+

Tuncel Türker /Orhun Doğasal - Necat Yüksel / E. Hakkı Laçinler 6-1 6-2