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Kortlarda seniorların şampiyonları belirlendi

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Kortlarda seniorların şampiyonları belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşen Packsel Cup Senior Turnuvası 35+ Tek Erkekler, Tek Kadınlar, 45+ Tek Erkekler, 35+ Çift Erkekler, Çift Kadınlar, 45+ Çift Erkekler ve Karışık (Mix) Çiftler kategorilerinde oynanan final maçları zevkli, heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.

Turnuvada oynanan maçlar final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar söyle;

35+ TEK ERKEKLER FİNALİ

Özgü Samioğlu / Sercan Erozan 6-4 6-1

1- Özgü Samioğlu

2- Sercan Erozan

TEK KADINLAR GRUP-1

1- Ece Yerebakan

2- Şafak Güzoğlu

TEK KADINLAR GRUP-2

Emine Ü. Evren / Sinem S. Ercantan4-6 6-1 10-8

1- Emine Ü. Evren

2- Sinem S. Ercantan

TEK KADINLAR GRUP-3

İpek Civisilli / Kadriye Debreli  6-1 6-4

1- İpek Civisilli

2- Kadriye Debreli

45+ TEK ERKEKLER FİNALİ

Orhun Doğasal / Burak Gazi  6-3 6-3

1- Orhun Doğasal

2- Burak Gazi

ÇİFT KADINLAR FİNALİ

İpek Özsev / İpek Civisilli – Ece Yerebakan / Kadriye Debreli  6-3 6-2

1- İpek Özsev / İpek Civisilli

2- Ece Yerebakan / Kadriye Debreli 

35 + ÇİFT ERKEKLER FİNAL

Burak Gazi / Özgü Samioğlu – Hasan Gazioğlu / Sercan Erozan 6/2 2/6 10/8

1- Hasan Gazioğlu / Sercan Erozan

2- Burak Gazi / Özgü Samioğlu

45+ ÇİFT ERKEKLER FİNAL

Rağıb Ratib / Tuncel Türker - Çağakan Kansu / Christophe Delerce 6-4 6-2

1- Rağıb Ratib / Tuncel Türker

2- Çağakan Kansu / Christophe Delerce 

KARIŞIK ÇİFTLER FİNAL

İpek Civisilli / Burak Gazi – Ece Yerebakan / Nurses İrgare   6-2 3-6 10-8

1- İpek Civisilli / Burak Gazi

2- Ece Yerebakan / Nurses İrgare

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