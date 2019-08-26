Kortlarda seniorların şampiyonları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşen Packsel Cup Senior Turnuvası 35+ Tek Erkekler, Tek Kadınlar, 45+ Tek Erkekler, 35+ Çift Erkekler, Çift Kadınlar, 45+ Çift Erkekler ve Karışık (Mix) Çiftler kategorilerinde oynanan final maçları zevkli, heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Turnuvada oynanan maçlar final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar söyle;
35+ TEK ERKEKLER FİNALİ
Özgü Samioğlu / Sercan Erozan 6-4 6-1
1- Özgü Samioğlu
2- Sercan Erozan
TEK KADINLAR GRUP-1
1- Ece Yerebakan
2- Şafak Güzoğlu
TEK KADINLAR GRUP-2
Emine Ü. Evren / Sinem S. Ercantan4-6 6-1 10-8
1- Emine Ü. Evren
2- Sinem S. Ercantan
TEK KADINLAR GRUP-3
İpek Civisilli / Kadriye Debreli 6-1 6-4
1- İpek Civisilli
2- Kadriye Debreli
45+ TEK ERKEKLER FİNALİ
Orhun Doğasal / Burak Gazi 6-3 6-3
1- Orhun Doğasal
2- Burak Gazi
ÇİFT KADINLAR FİNALİ
İpek Özsev / İpek Civisilli – Ece Yerebakan / Kadriye Debreli 6-3 6-2
1- İpek Özsev / İpek Civisilli
2- Ece Yerebakan / Kadriye Debreli
35 + ÇİFT ERKEKLER FİNAL
Burak Gazi / Özgü Samioğlu – Hasan Gazioğlu / Sercan Erozan 6/2 2/6 10/8
1- Hasan Gazioğlu / Sercan Erozan
2- Burak Gazi / Özgü Samioğlu
45+ ÇİFT ERKEKLER FİNAL
Rağıb Ratib / Tuncel Türker - Çağakan Kansu / Christophe Delerce 6-4 6-2
1- Rağıb Ratib / Tuncel Türker
2- Çağakan Kansu / Christophe Delerce
KARIŞIK ÇİFTLER FİNAL
İpek Civisilli / Burak Gazi – Ece Yerebakan / Nurses İrgare 6-2 3-6 10-8
1- İpek Civisilli / Burak Gazi
2- Ece Yerebakan / Nurses İrgare