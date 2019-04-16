Kortlarda şampiyonlar belli oldu

Ciddi Home 2018-2019 Tenis Liginde şampiyon belli olurken, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini 7-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Liginde şampiyon belli oldu.

Ligin 12. haftasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ligin ikinci sırasındaki Girne Amerikan Üniversitesini (GAÜ) 7-2’lik skorla yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 12. haftasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) maçı da oynandı. Ligin 2. sırasını etkileyen bu karşılaşmadan Lefkoşa Şehir Kulübü, 4-1 geriden gelerek 5-4 galip ayrıldı. Ligin 2. sırası son hafta oynanacak Girne Amerikan Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü maçı ile belirlenecek. Haftanın bir diğer karşılaşmasında ise Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi 6-3 lük skorla kazanmayı bildi.

MAĞUSA’DA ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Türkiye Tenis Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve GMBTK’nün ortaklaşa düzenlediği, Puanlı TTF GMBTK 2X4 14 Yaş Haftasonu Turnuvası Salamis Bay Conti Resort Hotel Tenis Kortlarında gerçekleşti.

Turnuvada 14 yaş kızlar da ülkemiz sporcularından Tansel Şık 1. oldu. TTF GMBTK 2X4 14 Yaş Haftasonu Turnuvası pazar gün oynanan maçlarla tamamladı.

Dereceye giren sporcular şöyle:

14 yaş kız:

1-Tansel Şık (Birinci)

2-Derin Görgünel (İkinci)

14 yaş erkek:

1- Kıvanç Bedir (Birinci)

2- Batur Evre (İkinci)

KKTF 12 YAŞ TUR TAKIMIMIZ ANKARA’DA KAMPA GİRDİ

Nadir Çınarlılı, Özgül Şah, Aren Baybars ve Toprak Berkol’dan oluşan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 12 yaş tur takımı kafile başkanı, antrenör Fahri Pakan ile birlikte Antalya GD akademi 12 yaş Tennis Europe öncesi Ankara Binay Tenis Akademide kampa girdi. Sporcular 4 günlük kampın ardından Antalya’da gerçekleşecek olan uluslararası turnuvaya katılacaklar.