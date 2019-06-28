Kortlarda mücadele sürüyor

Tenis’te Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor.

Hürdeniz Cup’ta Büyükler ve Senyörler kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR

Şengül Tilki - Maria Tatarnikova 6-3 / 6-2

BÜYÜK ERKEKLER

Florin Sorodoc - İbrahim Ağun 6-2 / 6-2

SENYÖR ERKEK 35+

Nurses Irgare - Gökay Yaman 0-6 / 6-3 / 10-6

SENYÖR BAYAN 40+

Ender Çabuker - İpek Özsev1-6 / 1-6

Kadriye Debreli - Özlem Boranhan 6-1 / 6-1

SENYÖR ERKEK 45+

Zafer Hıdıroğlu - Hüseyin Ruso 6-2 / 6-1