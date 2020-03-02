Kortlarda Lefkoşa ve Mağusa galip

KKTF tarafından düzenlenen 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları oynandı. Zevkli ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı haftada oynanan heyecanlı maçlar tenis severlerin beğenisini kazandı.
KKTF kortlarında oynanan PAKAN Spor Kulübü Derneği – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşmasını konuk takım Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5-4 lük skorla kazanırken, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını 6-3’lük sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı bildi.