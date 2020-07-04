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Kortlarda heyecan artıyor

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Kortlarda heyecan artıyor

SHOES & MORE CUP KKTF kortlarında devam ediyor. 9-10-14 yaş kategorilerinde oynanan grup maçları ile çeyrek final maçları ve sonuçları şöyle;

9 YAŞ KIZLAR -RoundRobin

MASAL OĞUZ - İREM ÖZEN4/0 – 2/4 – 6-10

VERA GAZİ - LAVİN ÜNAL   W.O.

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - LAREN ALREQEB  4/0 – 4/1

ELA HOCAOĞLU - ELVİN AKŞAHİN4/2 – 4/2

SERVET TEL - MELİSA İLKBAHAR   4/2 – 4/2

DENİZ S. BODAPATİ - NEHİR GÜRSES   4/0 – 4/0

BEREN ŞEREN - MEYRA ESER   0/4 – 1/4

MİRA YÜKSEL -  ZARİF DAYIW.O.

9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin

TOPRAK ATA CANDAN – DEVİN BEDEVİ   4/0 – 4/0

BARAN BAŞARAN – AREL ŞAHİN  4/0 – 4/0

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – ÖZDEMİR MUHTAROĞLU   4/0 – 5/3

KIVANÇ ÖZTUĞ – AHMET ÖZÇAKA  4/1 – 4/0

10 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

TUANA SAYMAZ – DENİZ GÜNKAN   1/4 - 2/4

SEVİNÇ OĞAN – LARA ONURLU  0/4 – 0/4

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