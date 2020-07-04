Kortlarda heyecan artıyor

SHOES & MORE CUP KKTF kortlarında devam ediyor. 9-10-14 yaş kategorilerinde oynanan grup maçları ile çeyrek final maçları ve sonuçları şöyle;
9 YAŞ KIZLAR -RoundRobin
MASAL OĞUZ - İREM ÖZEN4/0 – 2/4 – 6-10
VERA GAZİ - LAVİN ÜNAL W.O.
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - LAREN ALREQEB 4/0 – 4/1
ELA HOCAOĞLU - ELVİN AKŞAHİN4/2 – 4/2
SERVET TEL - MELİSA İLKBAHAR 4/2 – 4/2
DENİZ S. BODAPATİ - NEHİR GÜRSES 4/0 – 4/0
BEREN ŞEREN - MEYRA ESER 0/4 – 1/4
MİRA YÜKSEL - ZARİF DAYIW.O.
9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin
TOPRAK ATA CANDAN – DEVİN BEDEVİ 4/0 – 4/0
BARAN BAŞARAN – AREL ŞAHİN 4/0 – 4/0
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – ÖZDEMİR MUHTAROĞLU 4/0 – 5/3
KIVANÇ ÖZTUĞ – AHMET ÖZÇAKA 4/1 – 4/0
10 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
TUANA SAYMAZ – DENİZ GÜNKAN 1/4 - 2/4
SEVİNÇ OĞAN – LARA ONURLU 0/4 – 0/4