Kortlarda heyecan artıyor

KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde 5. hafta maçları sonuçlanırken, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü, DAÜ ve GAÜ rakipleri mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 5. hafta karşılaşmaları Pazar günü oynandı.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında oynanan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşılaşması ev sahibi GMBTK’nın 7-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Girne Belediyesi tenis kortlarında oynanan Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşmasını DAÜ 6-3’lük skorlarla kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin BYE geçtiği 5. haftanın son maçında ise Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Lefkoşa Şehir Kulübü’nü (LŞK) 5-4’lük skorla yenmeyi başardı.

GMBTK erteleme maçını da kazandı

Heyecanın giderek arttığı Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 2. hafta karşılaşmalarından olan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşması ise 8 Aralık Cumartesi 2018 tarihinde oynandı. Karşılaşma Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün (GMBTK) 7-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.