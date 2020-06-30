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Kortlarda genç raketler boy gösterecek

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Kortlarda genç raketler boy gösterecek

Covid-19 pandemi sürecinin ardından KKTF 2020 yılı faaliyet takviminde ikinci turnuva olarak yer alan SHOES & MORE CUP başlıyor. Ülkemizin genç raketlerinin yer alacağı SHOES & MORE CUP9-10-14 YAŞ TURNUVASI 2 – 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek.

Turnuvada 9 yaş tek kızlar/ çift kızlar, 9 yaş tek erkekler / çift erkekler, 10 yaş tek kızlar / çift kızlar, 10 yaş tek erkekler / çift erkekler, 14 yaş tek kızlar / çift kızlar, 14 yaş tek erkekler / çift erkekler kategorilerinden oluşuyor.

SHOES & MORE CUP 8 YAŞ TURNUVASI 14 – 15 Temmuz 2020 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek. SHOES & MORE CUP da çekişmeli ve zevkli maçların heyecanını yaşamak için tüm tenis ve sporseverler KKTF kortlarına davet edildi.

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