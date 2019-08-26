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Kortlarda finale doğru

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Kortlarda finale doğru
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PACKSEL CUP SENİOR TURNUVASI Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde 35+ Tek Erkekler, Tek Kadınlar, 45+ Tek Erkekler, 35+ Çift Erkekler, Çift Kadınlar, 45+ Çift Erkekler ve Karışık (Mix) Çiftler kategorilerinde yarı final maçları ile final karşılaşmalarına doğru gelinirken gerçekleşen heyecanlı ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar söyle;

35+ TEK ERKEKLER

ÖZGÜ SAMİOĞLU / NURSES İRGARE 6-1 6-2

35 + TEK ERKEKLER YARI FİNAL

SERCAN EROZAN / DİMİTRİ CEBOTARİ   6-1 6-1

45+ TEK ERKEKLER

BURAK GAZİ / NECAT YÜKSEL 6-4 6-2

45 + TEK ERKEK YARI FİNAL

ORHUN DOĞASAL / JEAN SCHROTTER   6-3 6-0

ÇİFT KADINLAR

Ece Yerebakan / Kadriye Debreli - Nilay Cangil / Emine Ünal Evren   6-4 4-6 10-2

İpek Civisilii / İpek Ozsev - Şafak Güzoğlu / Rahme Veziroğlu   W.O.

35 + ÇİFT ERKEKLER

Nurses İrgare / Tuncel Türker - Dimitri Cebotari / İzzet Kanaga   6-2 6-0

HASAN GAZİOĞLU / SERCAN EROZAN – ORHUN DOĞASAL / KADİR YORGANCIOĞLU  6-2 6-2

45 + ÇİFT ERKEKLER

Necat Yüksel / Saffet Barutcu - Jean Schrotter / Ercüment Yıldız   3-6 7-5 10-7

Çağakan Kansu / Christophe Delerce - Zafer Hıdıroğlu / Mehmet Yalçın   6-2 7-5

Celal D. Önen / Orhun Doğasal - Reşat Yüksel / Tolga  Çağakan   W.O.

Tuncel Türker /  Rağıb Ratib - Celal D. Önen / Orhun Doğasal   4-6 6-1 10-6

KARIŞIK ÇİFTLER

İpek Civisilli / Burak Gazi - Demet Onurlu / İzzet Kanaga   6-2 6-1

Emine Ünal Evren / Hakan Evren - Şafak Güzoğlu / Özgü Samioğlu   W.O.

Ece Yerebakan / Nurses İrgare - İpek Özsev / Necat Yüksel   6-0 7-6

Kadriye Debreli / Mustafa Taşeli - Nilay Cangil / Saffet Barutcu   6-1 7-5

KARIŞIK ÇİFTLER YARI FİNAL

Ece Yerebakan / Nurses İrgare - Emine Ünal Evren / Hakan Evren   6-3 6-0

İpek Civisilli / Burak Gazi - Kadriye Debreli / Mustafa Taşeli   6-1 6-0

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