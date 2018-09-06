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Kortlarda 14 yaş hafta içi turnuvası tamamlandı

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Kortlarda 14 yaş hafta içi turnuvası tamamlandı
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TTF 14 Yaş Haftaiçi Turnuvası Lefkoşa tesislerinde oynanan son maçların ardından tamamlandı. Turnuvanın tamamlanmasının ardından kupa töreni gerçekleşti. KKTF Başkan'ı Rağıb Ratib’in de katıldığı kupa töreninde başarı elde eden sporculara ödüllerini veren Rağıb Ratib turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.
Turnuvanın tamamlanmasıyla başarı elde eden sporcuların sıralaması şu şekilde oluştu.

14 YAŞ KIZLAR:

GRUP-1
1-Ilgın Minel Yiğit
2-Azra Seray Yalkıç
GRUP-2
1-Elçin Özbilen
2-Ekin Karasu


14 YAŞ ERKEKLER:
GRUP-1
1-Haydar Cem Gökpinar
2-Doruk Ekrem Varoglu
GRUP-2
1-Derin Samioglu
2-Zeki Esendağlı
GRUP-3
1-Yalın Doğasal
2-Umut Sakallı 

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