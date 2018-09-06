Kortlarda 14 yaş hafta içi turnuvası tamamlandı

TTF 14 Yaş Haftaiçi Turnuvası Lefkoşa tesislerinde oynanan son maçların ardından tamamlandı. Turnuvanın tamamlanmasının ardından kupa töreni gerçekleşti. KKTF Başkan'ı Rağıb Ratib’in de katıldığı kupa töreninde başarı elde eden sporculara ödüllerini veren Rağıb Ratib turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Turnuvanın tamamlanmasıyla başarı elde eden sporcuların sıralaması şu şekilde oluştu.

14 YAŞ KIZLAR:



GRUP-1

1-Ilgın Minel Yiğit

2-Azra Seray Yalkıç

GRUP-2

1-Elçin Özbilen

2-Ekin Karasu



14 YAŞ ERKEKLER:

GRUP-1

1-Haydar Cem Gökpinar

2-Doruk Ekrem Varoglu

GRUP-2

1-Derin Samioglu

2-Zeki Esendağlı

GRUP-3

1-Yalın Doğasal

2-Umut Sakallı