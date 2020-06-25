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Kortlar yeniden hareketleniyor

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Kortlar yeniden hareketleniyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu covid-19 pandemi süreci sonrasında 2020 faaliyet takvimi içerisinde yer alan ilk turnuva KARASU CUP ile kaldığı yerden devam ediyor.

Ülkemizin güçlü raketlerinin yer alacağı KARSU CUP 13+ Büyükler ve Seniors Turnuvası 1 – 9 Temmuz tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek. Turnuvaya son kayır-tların 28 Haziran’da olacağı bildirilirken turnuvada 13+ Büyükler Turnuvası kategorileri Büyük Tek Kadınlar, Büyük Tek Erkekler, Büyük Çift Kadınlar, Büyük Çift Erkekler ve Karışık Çiftler den oluşuyor.

Seniors Turnuvası kategorileri ise;

30+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar

30+ Tek Erkekler / Çift Erkekler

35+ Tek Kadınlar

35+ Tek Erkekler

40+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar

40+ Tek Erkekler / Çift Erkekler

45+ Tek Erkekler

50+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar

50+ Tek Erkekler / Çift Erkekler

55+ Tek Kadınlar

55+ Tek Erkekler

30+, 40+, 50+ Karışık Çiftler

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