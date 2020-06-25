Kortlar yeniden hareketleniyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu covid-19 pandemi süreci sonrasında 2020 faaliyet takvimi içerisinde yer alan ilk turnuva KARASU CUP ile kaldığı yerden devam ediyor.
Ülkemizin güçlü raketlerinin yer alacağı KARSU CUP 13+ Büyükler ve Seniors Turnuvası 1 – 9 Temmuz tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek. Turnuvaya son kayır-tların 28 Haziran’da olacağı bildirilirken turnuvada 13+ Büyükler Turnuvası kategorileri Büyük Tek Kadınlar, Büyük Tek Erkekler, Büyük Çift Kadınlar, Büyük Çift Erkekler ve Karışık Çiftler den oluşuyor.
Seniors Turnuvası kategorileri ise;
30+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar
30+ Tek Erkekler / Çift Erkekler
35+ Tek Kadınlar
35+ Tek Erkekler
40+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar
40+ Tek Erkekler / Çift Erkekler
45+ Tek Erkekler
50+ Tek Kadınlar / Çift Kadınlar
50+ Tek Erkekler / Çift Erkekler
55+ Tek Kadınlar
55+ Tek Erkekler
30+, 40+, 50+ Karışık Çiftler