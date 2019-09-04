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KKTF, Lluis Bruguera’yı misafir ediyor

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KKTF, Lluis Bruguera’yı misafir ediyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, dünyanın ilk 5 tenis adamından biri olan, dünyanın en başarılı tenis akademilerinin birisinin sahibi ve direktörü Lluis Bruguera'yı ülkeye getirdi. Avrupa'da ilk tenis akademisini açan, İspanyol tenisinin gelişiminde büyük rolü olan ve 3 kez Roland-Garros Fransa Açık şampiyonu Sergi Bruguera’nın babası ve koçu olan Lluis Bruguera, yoğun girişimler sonucu dün ülkeye geldi.

Tenisimizi incelemek, performans tenisçilerimiz ile birlikte 4 günlük kamp yapmak ve toplam 8 günlük organizasyon için ülkemize gelen Lluis Bruguera'yı, KKTF başkanı Hasan Gazioğlu karşıladı.

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