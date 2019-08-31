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Kezal ve Eser şampiyon

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Kezal ve Eser şampiyon
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Masa tenisinde sezonun ilk büyükler ferdi klasman turnuvası geçtiğimiz Cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçekleştirildi. Büyük Kadınlarda Kezal Akçatepe, Büyük Erkeklerde Eser Erenler şampiyon oldular.

Çekişmenin ve mücadelenin üst seviyede olduğu turnuva sonucunda oluşan tablo ve şampiyonlar şu şekilde;

Büyük Kadınlar

1.Kezal Akçatepe       (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Yağmur Aktunç      (Ferdi)

3.Sude Köknel           (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Elif Töre                  (Yakın Doğu Üniversitesi)

Büyük Erkekler

1.Eser Erenler             (Lefke Avrupa Üniversitesi)

2.Hasan Bekiroğulları (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3.Sertaç Savim           (Anka Spor Derneği)

3.Güzey Aknar           (Anka Spor Derneği)

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