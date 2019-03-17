Kezal ile Mehmet şampiyon

Masa Tenisinde Yıldız Ferdi Turnuvası yapılırken, kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde ise Mehmet Deveci şampiyon oldular

Masa tenisinde, Yıldız Ferdi Turnuvası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne olan turnuva sonucunda şampiyonlar ve dereler şu şekilde;

Kızlar;

1.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

3.Şerif Kuyucu (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

Erkekler;

1.Mehmet Deveci (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Baran Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3. Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

3.Demirhan Fahrioğlu (Yakın Doğu Ünivesitesi