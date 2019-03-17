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Kezal ile Mehmet şampiyon

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Masa Tenisinde Yıldız Ferdi Turnuvası yapılırken, kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde ise Mehmet Deveci şampiyon oldular

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Kezal ile Mehmet şampiyon
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Masa tenisinde, Yıldız Ferdi Turnuvası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne olan turnuva sonucunda şampiyonlar ve dereler şu şekilde;

Kızlar;

1.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

3.Şerif Kuyucu (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

Erkekler;

1.Mehmet Deveci (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Baran Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3. Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

3.Demirhan Fahrioğlu (Yakın Doğu Ünivesitesi

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