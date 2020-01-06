ITTF yolu açıldı

290 dilde hazırlanan Dünyaca ünlü internet Ansiklopedisi Vikipedi, ITTF'in Kuzey Kıbrıs'ı, Tibet'i ve Kosova'yı tanımaya hazırlandığını yazdı

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

White Bank Veteran Masa Tenisi Derneği, önce Uluslararası Veteran Masa Tenisi Derneği (ITTV)’ne daha sonra,ITTV’in Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF)’nuna

üyeolmasıyla,otomatik olarak ITTF’in de üyesi oldu.

White Bank Veteran Masa Tenisi Derneğibaşkanı Fadıl Olguner,dün yayınladığı basın bildirisinde ITTF'in çok yakında Kuzey Kıbrıs Masa tenisi Federasyonu'nu da üyeliğe kabul edeceğini açıkladı.

Fadıl Olguner, 290 dilde hazırlanan Dünyaca ünlü internet Ansiklopedisi Vikipedi(Türkçe versiyonu tr.m.wikipedia.org)'de bu konuda çıkan haber sonrası artık bunu gizlemenin bir anlamı kalmadığını belirtti. Söz konusu Ansiklopedi 'Resmi ITTF Sitesini' kaynak göstererek ITTF'in Kuzey Kıbrıs'ı,Tibet'i ve Kosova'yı tanımaya yeltendiğini(hazırlandığını) yazdı.