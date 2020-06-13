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ITTF, Lefkoşa Veteranlarına katkı yapacak

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Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), TableTennis United kampanyası kapsamında Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneğine katkı yapacaklarını bildirdi

ITTF, Lefkoşa Veteranlarına katkı yapacak

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği başkanı Fadıl Olguner’e gönderdiği mail ile TableTennis United kampanyası başlatacaklarını ve bu doğrultuda veteran derneğe de katkı yapacaklarını bildirdi.

ITTF Genel Sekreteri RaulCalin imzasıyla Fadıl Olguner’e gelen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Tüm Dünya gibi masa tenisi camiası da Covid-19 salgınından etkilenip hareketsiz bir yaşama mahkum oldu. Bu yardım kampanyası 250 bin Amerikan doları ve üzerinde bir finansal destek ile başlayacak ve bundan sporcular, antrenörler, hakemler, federasyonlar ve üyeler yararlanabilecekler. Yardımlar maske, dezenfektan, koruyucu elbise, hijyen maddeleri yanında tıbbi yardım ve finansal destek olabilecek.”

Fadıl Olguner, ITTF’ten gelen yazı hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Gelen mailin anlamı bizim açımızdan büyüktür. Ancak katkıyı almak için ITTF’ten daha ayrıntılı bilgi rica edecek ve daha sonra karar vereceğiz.”

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