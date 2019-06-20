Hurey, YDÜ'nün gururu oldu

Veteran masa tenisçi Hurey Cambaz Ahmetoğlu, son dönemde katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla, Yakın Doğu Üniversitesinin gururu oldu

Veteran masa tenisçi ve Yakın Doğu Üniversitesi masa tenisi antrenörü Hurey Cambaz Ahmetoğlu, son dönemde katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla, Yakın Doğu Üniversitesinin gururu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesinin, Hurey Cambaz Ahmetoğlu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Nisan 2019’da Bursa’da yapılan masa tenisi veteran turnuvasına 40-49 yaş grubunda Yakın Doğu Üniversitesi masa tenisi antrenörümüz Hurey Cambaz Ahmetoğlu grubundaki tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmuştur.

Haziran’ın ilk haftasında İstanbul-Sapanca'da yapılan ikinci turnuvada Hurey Cambaz Ahmetoğlu yine kendi yaş grubunda finalde kaybetmiştir. Haziran ayının ikinci haftasında İstanbul - Kilyos’da yapılan (Romanya, İngiltere, İran, Danimarka, İsveç ve Türkiye’den sporcuların katıldığı) uluslararası turnuvada Hurey Cambaz Ahmetoğlu yine kendi yaş grubunda şampiyon olmuştur. Antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."