Hurey, Bursa’da şampiyon oldu

Yusuf Karayusufoğlu

Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneğinin milli sporcularından Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Osman Özboranlar, Bursa’da yapılan ferdi veteran masa tenisi turnuvasında başarılı oldular.

Hurey Cambaz Ahmetoğlu ferdi bayanlarda 40-49 yaş grubunda şampiyon oldu.

Osman Özboranlar ise 60-64 yaş grubunda ferdi erkeklerde finale yükseldi. Osman Özboranlar bugün final maçına çıkacak.

Diğer veteran masa tenisçimiz Fadıl Olguner ise maçlarına devam ediyor. Sporcularımız bugün çift maçlarını oynadıktan sonra ülkeye dönecekler.