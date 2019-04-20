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Hurey, Bursa’da şampiyon oldu

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Hurey, Bursa’da şampiyon oldu
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Yusuf Karayusufoğlu

Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneğinin milli sporcularından Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Osman Özboranlar, Bursa’da yapılan ferdi veteran masa tenisi turnuvasında başarılı oldular.

Hurey Cambaz Ahmetoğlu ferdi bayanlarda 40-49 yaş grubunda  şampiyon oldu.

Osman Özboranlar ise 60-64 yaş grubunda ferdi erkeklerde finale yükseldi. Osman Özboranlar bugün final maçına çıkacak.

Diğer veteran masa tenisçimiz Fadıl Olguner ise maçlarına devam ediyor. Sporcularımız bugün çift maçlarını oynadıktan sonra ülkeye dönecekler.

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