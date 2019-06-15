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Hurey, başkanı devirerek şampiyon oldu

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Hurey Cambaz Ahmetoğlu, Kilyos’da düzenlenen Uluslararası Veteran Turnuvasında, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu başkanını yenerek şampiyon oldu

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Hurey, başkanı devirerek şampiyon oldu
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Türkiye Kilyos’da yapılan Uluslararası Veteran Turnuvasında ferdi bayanlarda 40-49 yaş grubunda KKTC Veteran Masa Tenisiçimiz Hurey Cambaz Ahmetoğlu şampiyon oldu.

Turnuvaya ayağından sakat olarak katılan Ahmetoğlu,Türkiyeli ve İranlı rakiplerini eledikten sonra finale yükselirken, finalde Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu ikinci başkanı Petra Sorling’i üstün bir oyun sonunda 3-0 yenerek şampiyon oldu. Zekai Soyadlı ise sakatlanarak turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

OLGUNER: MASA TENİSİNDE İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Özel nedenlerle Kilyos’taki turnuvaya katılamayan Lefkoşa Veteran Derneği başkanı Fadıl Olguner dün yaptığı basın açıklamasında Hurey Cambaz Ahmetoğlu’nun Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu başkanını yenerek şampiyon olmasından çok memnun olduğunu ve Ahmetoğlu’nu kutladığını belirtti. Olguner, Ahmetoğlu’nun başarısı dosta düşmana masa tenisinde bizim de iyi olduğumuzu gösterdiğini vurguladı.

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