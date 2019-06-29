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Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor

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Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor
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Teniste Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler de heyecan devam ediyor. Seyir zevki ve çekişmeli geçen karşılaşmalarda Tek Büyük Kadınlar, Tek Büyük Erkekler, Çift Büyük Kadınlar ve Çift Büyük Erkekler kategorileri ile Senyörler kategorilerinde mücadeleler yoğun ilgi görüyor.

Hürdeniz Cup da oynanan karşılaşmalarla birlikte alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR

Meril Sonakın / Ilgın Yiğit - Azra Yalkıç / Kadriye Debreli   6-0 / 6-1

Şengül Tilki / Marıa Tatarnıkova - İpek Civisilli / İzem Civisilli   6-1 / 6-2

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER

Mustafa Zorba / Berkecan Ekinci - Florin Sorodoc / Orhan Azizoğlu  7-6(0) / 6-3

SENYÖR ERKEKLER 35+

Orhun Doğasal - Celal Önen   6-1 / 6-0

SENYÖR KADINLAR 40+

Demet Onurlu - Sevşen D. Özerce   6-1 / 6-1

SENYÖR ERKEKLER 45+

Mehmet Yalçın - Emre H. Laçinler   7-5 / 6-3

Mustafa Taşeli - Murat Şahin   6-1 / 6-3

SENYÖR ERKEKLER 45+ ÇİFT

Orhun Doğasal / Tuncel Türker - İsmail Candan / Hakan Onurlu  6-0 / 6-1

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