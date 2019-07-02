Hürdeniz Cup’ta final karşılaşmalarına doğru

Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında yoğun ilgi ve oynanan güzel tenisle birlikte devam ediyor. Turnuvada sona doğru yaklaşılırken heyecanın giderek arttığı zevkli mücadeleler içinde geçen karşılaşmalarda finale doğru gidiliyor.

Hürdeniz Cup da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti;

BÜYÜK ERKEKLER

Şevki Öksüzoğluları - Berke Can Ekinciw.O

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR

Şengül Tilki / Marıa Tatarnıkova - Ilgın Yiğit / Meril Sonakın6-3 6-3

SENYÖR ERKEKLER 35+

Orhun Doğasal - Çağakan Kansu6-3 6-4

SENYÖR ÇİFT ERKEKLER 35+

Hasan Gazioğlu / Sercan Erozan - Dimitri Cebotari / Murat Şahin6-1 6-3

SENYÖR ÇİFT KADINLAR 40+

İpek Civisilli / İpek Özsev - Nilay Cangil / Sinem S Ercantan6-3 6-4

SENYÖR ÇİFT ERKEKLER 45+

Reşat Yüksel / Tolga Çağakan - Zafer Hıdıroğlu / Mehmet Yalçınw.O

Necat Yüksel / e. Hakkı Laçinler - Börte Barlasoğlu/ Ahmet Faraç 6-1 6-4