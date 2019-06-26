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Hürdeniz Cup heyecanı sürüyor

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Hürdeniz Cup heyecanı sürüyor
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Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler, Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında yoğun ilgi ve oynanan güzel tenisle birlikte gerçekleşiyor.

Turnuvada heyecanın giderek arttığı zevkli mücadeleler içinde geçen karşılaşmalara tüm tenis ve sporseverler davet edildi.

Hürdeniz Cup da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR

Ilgın Minel Yiğit - Elçin Özbilen   6/1 6/3

Tansel Şık - Ceren Yılmaz   6/1 6/3

Meril Sonakın - Suzan Pakan  w.o

BÜYÜK ERKEKLER

Şevki Öksüzoğluları - Ersel Kalfaoğlu   6/0 6/0

Mustafa Zorba - Kaan Arkın   w.o

Sami Ali Sarpten - Orhan Azizoğlu   6/2 6/4

45+ SENYÖR ERKEKLER

Orhun Doğasal - Ercüment Yıldız  W.O

Murat Şahin - Reşat Yüksel   W.O

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