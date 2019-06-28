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Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörlerde mücadeleler sürüyor

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Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörlerde mücadeleler sürüyor
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Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler mücadeleleri devam ediyor. Çekişmeli ve zevkli geçen karşılaşmalara tenis ve sporseverlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Hürdeniz Cup da Büyükler ve Senyörler kategorilerinde oynanan maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR

Şengül Tilki - Ilgın Minel Yiğit 6-0 / 6-0

Azra Yalkıç - Tansel Şık 6-3 / 6-2

BÜYÜK ERKEKLER

Berkecan Ekinci - Sami Ali Sarpten 6-3 / 6-1

SENYÖR ERKEK 35+

Çağakan Kansu - İzzet Kanaga 7-6 (4) / 7-6 (4)

SENYÖR ERKEK 45+

Börte K.Barlasoğlu - Ersin Siğa 6-4 / 6-2

Orhun Doğasal - Zafer Hıdıroğlu   6-2 / 6-0

Mustafa Taşeli - Athony Udukhomaw.O

Tuncel Türker - Necat Yüksel 6-3 / 7-5

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