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Halep yenildi, Andreescu yarıda bıraktı

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WTA Finalleri'nin 4. gününde ElinaSvitolina, Simona Halep'i 2-0 yenerken, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova ile karşılaştığı mücadelede sol dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı

Halep yenildi, Andreescu yarıda bıraktı
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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 4. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı.

Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon ElinaSvitolina ile Wimbledon şampiyonu 5 numaralı seribaşıSimona Halep karşılaştı.

Svitolina, 1 saat 39 dakika süren maçta 7-5 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Andreescu yarıda bıraktı

Gruptaki diğer maç ise bu yılın ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu ile 2 numaralı seribaşıKarolinaPliskova'yı karşı karşıya getirdi.

Pliskova'nın 6-3 önde bitirdiği ilk sette sol dizinden sakatlanan Andreescu, ilk seti bitirse de ikinci sete çıkmadı.

Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

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