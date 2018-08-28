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Güngördü'den tenise tam destek

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Güçlüer Onurlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek destek belirtti

Güngördü'den tenise tam destek
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Güçlüer Onurlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kabulde, 2018-2019 sezonunda kulübün yapacağı çalışmalar anlatılarak, belediye ile yapılacak işbirliği konuşuldu.

Nidai Güngördü görüşmede, vatandaşın tenise olan ilgisinin sevindirici olduğunu belirterek, sporun gençliğin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasında büyük katkısı olduğunu söyledi.

Güngördü, halkın hoşça vakit geçirebileceği ve tenis oynayabileceği Girne Belediyesi Tenis Kulübü’nün başarısını takdir ettiğini belirterek, kulübe emek veren yöneticilere teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Demet Güçlüer Onurlu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Müge Değirmencioğlu, kulüp üyeleri adına Güngördü’ye kulübe yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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