Güngördü: Bruguera’yı, Girne’de ağırlamaktan mutluyum

Nidai Güngördü, dünyaca ünlü tenis antrenörü Lluis Bruguera’yı kabuldeki konuşmada dünyaca ünlü tenis antrenörü Lluis Bruguera’yı Girne’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun davetlisi olarak 4 günlük kamp için ülkemizde bulunan dünyaca ünlü tenis antrenörü Lluis Bruguera’yı kabul etti.

Kabulde meclis üyesi Hakan Onurlu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Türkiye Tenis Federasyonu eski Teknik Direktörü Onur Binay ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Onurlu hazır bulundu.

Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada dünyaca ünlü tenisçiler yetiştiren Lluis Bruguera’yı Girne’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’ne ait tenis kortlarında ülkemizdeki sporcu ve antrenörlerine deneyimlerini aktaran İspanyol antrenöre teşekkür etti.

Lluis Bruguera ise küçük bir ülke olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs’ta çok yetenekli tenisçiler olduğuna dikkat çekti. Lluis Bruguera, yatırım yapılması ve yetenekli sporculara imkan sağlanması durumunda teniste iyi yerlere gelinebileceğini söyledi. Lluis Bruguera, tenis sporunun sevdirilmesi için basına da önemli görevler düştüğünü kaydetti.