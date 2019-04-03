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Güney Kıbrıs'ta, iki şampiyonluk elde ettiler

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Güney Kıbrıs'ta düzenlenen turnuvaya Kıbrıslı Türk tenisçiler damga vurdular. Tenisçilerimiz iki şampiyonluk, bir ikincilik elde ettiler

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Güney Kıbrıs'ta, iki şampiyonluk elde ettiler
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Meri̇l ve Tansel, Güney Kıbrıs'ta Fi̇eld Club'ta düzenlenen turnuvaya şampi̇yon oldular. 22 Mart – Nisan tarihleri arasında Nicosia Field Club’ta düzenlenen yaş grupları ulusal tenis turnuvasında ülkemiz sporcularımızdan başarılar geldi.

14 yas kızlarda Tansel Şık rakibi Yuman Faysal'ı finalde yenerek 14 yaş kızlarda şampiyon oldu. 16 yaş kızlarda Meril Sonakın rakibi Marina Bampaliouta'yı 6-3/6-3 yenerek şampiyon oldu. 16 yaş erkeklerde yarı finalde ülkemizden iki tenisçi Berke Can Ekinci ve Derin Samioğlu karşılaştılar. Maçı 6-4/6-1 Derin kazanarak adını finale yazdırmasına rağmen final maçına çıkamadı. Derin Samioğlu hükmen yenik sayılarak turnuvayı 2. olarak tamamladı.

12 yas kızlarda Selin Önal yarı finalde rakibi İlina Terry’ye 6-4/5-7/6-1 lik skorlarla 3 sette kaybederek turnuvaya yarı final de veda etti.

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