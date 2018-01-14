Grand slam sezonu Avustralya'da açılıyor

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, 15 Ocak Pazartesi günü TSİ 03.00'de Melbourne kentinde başlayacak.

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 15-28 Ocak tarihlerinde 106. kez organize edilecek.

2018 Avustralya Açık'ta toplam 55 milyon Avustralya doları (yaklaşık 163 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 27 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 28 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4 milyon Avustralya doları (yaklaşık 12 milyon lira) para ödülü verilecek.

- 36 yaşındaki Federer zirveyi hedefliyor

Sakatlıktan döndüğü 2017'de Avustralya Açık ve Wimbledon'ın yanında 3 de Masters turnuvası kazanarak adeta yeniden doğan erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, 4 Kasım 2012'den bu yana ilk defa dünya sıralamasının zirvesine yerleşebilir.

Avustralya Açık'taki 6, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Federer, bunu başarırsa 33 yaşla Andre Agassi'ye ait açık dönemde dünya 1 numarası olan en yaşlı erkek tenisçi unvanını alacak.

İsviçreli sporcu, klasmanda liderlik koltuğuna oturabilmek için geçen yıl şampiyon olduğu Avustralya'da unvanını koruyup 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın 4. turdan ötesine geçememesini bekleyecek.

Fakat art arda sakatlıklar sonrası formunu yakalamaya başlayan Juan Martin del Potro, 6 kez şampiyon Novak Djokovic, 2014 şampiyonu Stanislas Wawrinka, 7 numaralı seribaşı David Goffin, yeni neslin öne çıkan isimlerinden Alexander Zverev ve Dominic Thiem ile ana tablonun aynı yarısında bulunan Federer'in işi, pek de kolay görünmüyor.

- Nadal, amcası olmadan ilk sezonuna başlıyor

Sakatlık sorunları yaşadığı 2015 ve 2016 sonrası geçen yıl Roland Garros ve ABD Açık'ı kazanarak yeniden dünya 1 numarası olan Rafael Nadal, kariyeri için yeni bir sınavla karşı karşıya.

Kariyerinin başından bu yana antrenörlüğünü yapan amcası Toni olmadan ilk sezonunu oynayacak Nadal, buradaki 2'nci, kariyerindeki 17'nci grand slam zaferi için korta çıkacak.

Çeyrek finalde, yüksek ihtimalle 6 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşacak Nadal'ın, yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında ise 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ve sezona iyi başlayan 17 numaralı seribaşı Nick Kyrgios öne çıkıyor.

- Sakatlıktan dönen Djokovic, Avustralya'nın kralı olmak istiyor

Üçüncü turda elendiği 2016 Wimbledon'dan beri formsuz görünen ve sağ dirseğinden sakatlanarak çekilmek zorunda kaldığı 2017 Wimbledon çeyrek finalinden itibaren 6 ay kortlardan uzak kalan Novak Djokovic, Avustralya Açık tarihine geçmenin peşinde.

2016'nın kasım ayında dünya 1 numarası unvanını da Andy Murray'e kaptıran Sırp tenisçi, 7. şampiyonluğunu elde etmesi durumunda Roy Emerson'ı geçerek, tek başına Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi olacak.

Dünya 14'üncülüğüne kadar gerileyen Sırp raket, kariyerini yeniden inşa etme mücadelesine, dünya 63 numarası Donald Young ile yapacağı maçla başlayacak.

Kadınlarda şampiyonluk çok bilinmeyenli denklem

Doğum sonrası grand slam oynayacak seviyeye gelemediği için unvanını koruyamayacak ABD'li Serena Williams'ın yokluğunda, tek kadınlar şampiyonunu kestirmek oldukça güç.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasına 1 numaralı seribaşı olarak katılacak Simona Halep, ilk grand slam şampiyonluğunu istiyor. Kurada şansı yaver gitmeyen Halep, 2. tura çıkarsa Eugenie Bouchard-Oceane Dodin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. turda Petra Kvitova, 4. turda ise Elena Vesnina ile eşleşme olasılığı yüksek Halep'in, çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve 9 numaralı seribaşı Johanna Konta bulunuyor.

Rumen tenisçi, yarı finalde de 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia'nın yanı sıra eski şampiyonlardan Angelique Kerber ve Maria Sharapova gibi isimlerle karşılaşabilir.

Halep gibi kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin bulunduğu diğer yarıda ise 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 5 numaralı seribaşı Venus Williams ve 7 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko yer alıyor.