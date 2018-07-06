Gönyeli Tenis Kulübü tenisçilerinin başarı sırrı ‘aile’

Gönyeli Tenis Kulübü Yönetim Kurulu;geçtiğimiz hafta Pazar günü üyelerine, oyuncularına ve oyuncu velilerine düzenlediği etkinlik ile oyuncuların velileri ile birlikte keyifli saatler geçirmesini sağladı. Bu etkinliğe oyuncu, üye ve velilerden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. Etkinlikte yemeğin yanı sıra, yemek öncesi kulüp oyuncuları, velileri ve üyeleri için özel bir turnuva düzenledi. Turnuva, 9 yaş oyuncularının oynadığı kort çizgileriyle ve 9 yaş oyuncularının turuncu topu ile oynandı.

TURUNCU TOP TENIS TURNUVASI

Gönyeli Tenis Kulübü Yönetim Kurulunun düzenlediği yemek öncesinde tüm yaş kategorilerinin birlikte oynayabileceği Turuncu Top Tenis Turnuvası düzenlendi. Kulüp oyuncuları, velileri ve üyelerinin hep birlikte oynayabileceği bu turnuvaya 64 kişi katıldı. Keyifli geçen turnuvada final maçını Mustafa Zorba ve İbrahim Ağun isimli oyuncular oynadı. Oynanan final maçında kazanan oyuncu Mustafa Zorba oldu.