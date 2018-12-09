Gençler raketleri, Özer Esenyel anısına sallıyor

Masa tenisinde Özer Esenyel Gençler Ligi 8 Aralık cumartesi sabahı sat 10.00’da federasyon salonunda oynanan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam etti.
Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan günde alınan sonuçlar şöyle;
Genç erkekler ligi
3.Ayak
LAÜ (4-0) YDÜ
ASB (4-0) Karşıyaka
GAÜ (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
4.Ayak
LAÜ (4-0) Karşıyaka
ASB (4-2) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
YDÜ (4-2) GAÜ
Genç Kızlar Ligi
1.Ayak
GAÜ (4-0)Karşıyaka
YDÜ (0-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
2.Ayak
GAÜ (4-0) YDÜ
Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği