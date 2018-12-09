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Gençler raketleri, Özer Esenyel anısına sallıyor

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Gençler raketleri, Özer Esenyel anısına sallıyor
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Masa tenisinde Özer Esenyel Gençler Ligi 8 Aralık cumartesi sabahı sat 10.00’da federasyon salonunda oynanan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan günde alınan sonuçlar şöyle;

Genç erkekler ligi

3.Ayak

LAÜ (4-0) YDÜ

ASB (4-0) Karşıyaka

GAÜ (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

4.Ayak

LAÜ (4-0) Karşıyaka

ASB (4-2) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

YDÜ (4-2) GAÜ

Genç Kızlar Ligi

1.Ayak

GAÜ (4-0)Karşıyaka

YDÜ (0-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

2.Ayak

GAÜ (4-0) YDÜ

Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

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