Gençler Ligi’nde sona geliniyor

Masa tenisinde Özer Esenyel Gençler Ligi’ne 15 Aralık Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Özer Esenyel Gençler Ligi 22 Aralık Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan günde alınan sonuçlar şöyle;
Genç Erkekler Ligi
5.Ayak
LAÜ (4-1) ASB
GAÜ (3-4) Karşıyaka
YDÜ (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
6.Ayak
LAÜ (2-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
ASB (4-0) GAÜ
YDÜ (2-4) Karşıyaka
7.Ayak
LAÜ (4-0) GAÜ
ASB (4-0) YDÜ
Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği