Gençler Ligi’nde sona geliniyor

Masa tenisinde Özer Esenyel Gençler Ligi’ne 15 Aralık Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Özer Esenyel Gençler Ligi 22 Aralık Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan günde alınan sonuçlar şöyle;

Genç Erkekler Ligi

5.Ayak

LAÜ (4-1) ASB

GAÜ (3-4) Karşıyaka

YDÜ (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

6.Ayak

LAÜ (2-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

ASB (4-0) GAÜ

YDÜ (2-4) Karşıyaka

7.Ayak

LAÜ (4-0) GAÜ

ASB (4-0) YDÜ

Karşıyaka (1-4) KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği