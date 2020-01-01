Gazioğlu: Temennimiz spor bakanlığının hayata geçmesi

Hasan Gazioğlu, 2020 yılına yönelik açıklamalarda bulunurken, 2020 yılında spor bakanlığının hayata geçmesi ve uzun vadeli stratejik planın oluşmasının temennileri olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, 2019 yılını değerlendirirken, 2020 yılına yönelik de açıklamalarda bulundu.

Hasan Gazioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu olarak 2019 yılında hatırı sayılır organizasyona ev sahipliği yaptık.

Tenis dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapma gururunu yaşadık. 4 yıl aradan sonra Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarında tekrardan tenis branşının yer alabilmesini sağladık.

2019 yılında çok büyük karşılıklar beklemeden bizlere destek olan sponsorlarımız oldu. Tenisimize katkı yaptılar ve organizasyonlarımız sonrası memnuniyetleri bizler için gerçek bir motivasyon kaynağı oldu. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 yılı organizasyon sponsorlarımızın hepsine tek tek çok teşekkür ederiz.

Tüm kulüp, sporcu ve hakem arkadaşlarımıza yoğun çalışma programımıza ortak olup emek verdikleri için teşekkür ederiz.

Yıllar sonra bir utanç kaynağı olan tesislerimizle ilgili Spor dairemizle birlikte adım attık ve tadilatına başladık.Şimdi yeni yıla girerken henüz netleşmemiş bir bütçe ile karşı karşıyayız.

Spor organizasyonları yılbaşında belirlenen takvimlerle ilerler. Sadece tenis değil, tüm spor branşlarında uygulama bu şekildedir.

Ülkemizde 2020 bütçesi netleşmiş tek federasyon futboldur. Futbol dünyanın en değerli sporudur ve ülkemizde de verilen değere saygı duyuyoruz. Fakat bunun yanında diğer branşlarda olan belirsizlik ve umursamazlık, fahri olarak bu görevleri yürüten biz yöneticilerin çalışma azmini kösteklemektedir. Bizleri yurtdışı bağlantılarımıza karşı zor durumda bırakmaktadır.

İnancımız odur ki, hak ettiğimiz değer bu değildir. O yüzdendir ki 2020 yılında spor adına en kısa sürede bir bakanlığın hayata geçmesi ve uzun vadeli bir stratejik planın oluşması en temel temennimizdir.

2020 yılının ülkemize ve sporumuza önce sağlık sonra mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ederiz.