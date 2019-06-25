Gazioğlu: Muhteşem bir turnuva oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Sait Erkmen'in anısına düzenlenen Organza Cup sonarsında değerlendirmelerde bulunurken, turnuvanın, muhteşem bir turnuva olduğunu açıkladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Sait Erkmen'in anısına düzenlenen Organza Cup sonarsında değerlendirmelerde bulundu.

Muhteşem turnuva Organza Cup değerlendirmesinde bulunan Hasan Gazioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen 8,9,10,12 ve 14 yas kategorilerinde düzenlenen KKTF ulusal turnuvalarının dördüncüsü Organza Cup, çok yüksek katılımla gerçekleşti.

130'a yakın sporcunun mücadele ettiği turnuva dün aksam final maçlarının ardından ödül töreniyle sona erdi. Böyle mükemmel bir turnuvayla tenise ve Girne tenis kulübüne gönül vermiş Sait Erkmen'in isminin yaşatılması ayrıca büyük mutluluktur.

Öncelikle turnuva sponsorumuz Organza'ya , turnuvaya katkı sağlayan tüm antrenör, sporcu ve kulüplerimize, mükemmel ev sahipliğinden dolayı Girne Belediyesi Tenis Kulübü yönetim ve personeline , turnuvanın sorunsuz ilerlemesini sağlayan KKTF hakemlerine, yoğun ilgi göstererek maçları izleyen seyircilerimize, 10 gün boyunca fedakarlık yapıp çocuklarını turnuvaya getiren ailelerimize çok teşekkür ederim.

Gerçekten bu turnuvanın katılımcı ve izleyici sayısı benim ve yönetimdeki arkadaşlarımın en büyük motivasyonu olsu."