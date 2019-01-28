Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yenilgisiz lider

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 3. Hafta erteleme maçları 20 Ocak ve 27 Ocak 2019, Pazar günü oynandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz Pazar günü Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında oynanan LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ (LŞK) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşması olağanüstü bir rekabete sahne olarak GMBTK’nın 5-4’lük üstünlüğü ile tamamlandı. Elde edilen skorla GMBTK yenilgisiz liderliğini sürdürmeye devam etti.

Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında oynanan Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşılaşması GTK’nın 6-3’lük üstünlüğü ile sonuçlanırken,

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında oynanan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşmasını ise GAÜ 8-1 kazanmayı bildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen CİDDİ HOME 2018-2019 TENİS LİGİ’nde 4.hafta ertelenen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaşması ise 20 Şubat 2019 da oynanacak.

KKTF Ciddı̇ Home 2018-2019 Tenı̇s Lıigi’nin ikinci devresi 24 Şubat 2019 da başlayacak.